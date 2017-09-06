Адвокат поведал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды»

По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.





Добрынин обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой «воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан».







29 августа Добрынин пожаловался министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву на то, что сотрудники полиции не реагируют на угрозы экстремистов, связанные с «Матильдой».