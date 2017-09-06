

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за фильма "Матильда" уродливыми проявлениями, которые будут пресечены.

"Могут быть разные точки зрения [о фильме "Матильда"], они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия, — заявил он журналистам. — Но подобные уродливые проявления [нападения на кинотеатры и студии], конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению".

Отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией, Песков заметил, что это, скорее, "предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов ". "Это является актами хулиганства, вандализма и так далее, — подчеркнул представитель Кремля. — Никаких сомнений в том, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет и не должно быть".