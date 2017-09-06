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Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за фильма "Матильда" уродливыми проявлениями, которые будут пресечены.
"Могут быть разные точки зрения [о фильме "Матильда"], они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия, — заявил он журналистам. — Но подобные уродливые проявления [нападения на кинотеатры и студии], конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению".
Отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией, Песков заметил, что это, скорее, "предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов". "Это является актами хулиганства, вандализма и так далее, — подчеркнул представитель Кремля. — Никаких сомнений в том, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет и не должно быть".
Ранее адвокат режиссера фильма Константин Добрынин сообщил ТАСС, что угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с кинопрокатом фильма Алексея Учителя. "Угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более ста кинотеатров, "Кинокомпания "Каро премьер", ООО "Монитор Олимп" и других организаций, связанных с кинопрокатом х/ф "Матильда", на всей территории страны, и в трех городах — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — они уже приведены в исполнение", — отметил адвокат. В частности, напомнил Добрынин, в конце августа двое неизвестных пытались поджечь в Санкт-Петербурге здание студии документального кино "Лендок", где находится киностудия "РОК", на которой создавался фильм "Матильда".
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