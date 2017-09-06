Умер музыкант Хольгер Шукай

Немецкий музыкант, бас-гитарист рок-группы Can Хольгер Шукай скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Артиста нашли мертвым во вторник, 5 сентября, в студии в городе Вайлерсвист под Кельном. Судмедэксперты выясняют, когда именно он умер.

Смерть подтвердили представители лейбла Mute Records, где записывался исполнитель.

«Покойся с миром, Хольгер Шукай. Вперед, к огромному джему на небесах», — написал в Twitter участник трип-хоп-коллектива Portishead Джефф Барроу.