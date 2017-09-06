Главные события у вас в почте
Режиссер новых "Звездных войн" покинул должность
Режиссер спин-оффа «Звездных войн» Колин Треворроу покинул должность, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявления компаний Lucasfilm и Disney.
"Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме", — говорится в заявлении Lucasfilm.
Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг.
В июне из-за «творческих разногласий» из проекта ушли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер.
Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.
Крис Миллер Джек Торн Джоан Роулинг Фил Лорд Еще 1 тег
Оставить комментарий