"Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме", — говорится в заявлении Lucasfilm.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна , автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг

Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.