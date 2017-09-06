Новая песня Бузовой появилась в Сети раньше официальной премьеры



Певица и телеведущая Ольга Бузова не успела порадовать своих поклонников новой песней под названием «Хит-Парад», как песня уже появилась в сети.

Бузова исполнила ее перед участниками телепроекта «Дом-2». Неизвестный снял выступление певицы на телефон и отправил запись в Сеть.



Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова не станет вести программу на Первом канале. Там уточнили, что информация могла пойти от продакшн-компаний, «которые снимают пилоты, а потом предлагают все подряд». Информации о том, что Бузова станет лицом одного из новых проектов, на канале удивились.