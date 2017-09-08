Андрей Малахов рассказал, что не боится потерять зрителей из-за времени выхода программы в эфир, передает сайт kp.ru.

"Я не боюсь, потому что когда мы запускали программу «Большая стирка», она в эфире была в 16.40, а о ней говорили не меньше, чем о вечерних передачах.

Главное, что ты показываешь, какой продукт. Если сегодня люди не успели доехать домой и сесть у экранов телевизоров, они могут потом посмотреть в интернете или позаботиться и записать «Прямой эфир», — сказал Малахов.