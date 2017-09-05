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Робби Уильямс отменил концерты в России
Фото: AP Photo
Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в России, концерты в Санкт-Петербурге и Москве не состоятся, сообщили РИА Новости организаторы тура.
" Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу" , — сказала собеседница агентства.
Британский певец Робби Уильямс должен был выступить в России с двумя концертами. Первый из них был запланирован на 7 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, второй — на 10 сентября в спорткомплексе " Олимпийский" в Москве.
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