Робби Уильямс отменил концерты в России

" Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу" , — сказала собеседница агентства.



Британский певец Робби Уильямс должен был выступить в России с двумя концертами. Первый из них был запланирован на 7 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, второй — на 10 сентября в спорткомплексе " Олимпийский" в Москве.