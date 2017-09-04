Письмо Серебренникова: Порошенко предлагал ему снять пропагандистский фильм

ТАСС, 4 сентября. Президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову снять профинансированный государством «пропагандистский фильм». Об этом говорится в письме Серебренникова, которое по его просьбе опубликовал в воскресенье в своем Instagram немецкий актер Ларс Айдингер.

Айдингер утверждает, что Серебренников отдал ему это письмо, когда был в прошлый раз в Германии и попросил опубликовать, если он будет арестован. В письме режиссер просит «не поддаваться на провокации некоторых политических мошенников, которые пытаются заработать деньги на любой истории, которая может быть обращена против властей».

Он, в частности, озвучил поступившее предложение от украинского лидера: «С самого начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снимать пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства». Серебренников отметил, что является режиссером, а не политиком, и не хочет, чтобы его «использовали в чьих-то грязных интересах».

Касаясь заведенного против него уголовного дела, худрук «Гоголь-центра» выразил уверенность в том, что сможет доказать, что является «порядочным человеком».