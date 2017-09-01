

В Сети появился трейлер сериала " Вестерос". Примечательно, что эту ленту не снимают и даже не собираются снимать.

Задумкой авторов ролика, по всей видимости, было перенести реалии одного из самых популярных сериалов современности — " Игры престолов" — в наши дни. Судя по ажиотажу, который наблюдается вокруг публикации короткого ролика, замысел попал точно в цель. " Многие вещи меняются. Многие вещи остаются такими же" , — говорится в описании к видео.