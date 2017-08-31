Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!» Мухтарбек Кантемиров

Скончался народный артист России Мухтарбек Кантемиров , известный по фильму «Не бойся, я с тобой!», сообщает Sputnik . Он умер на 84-м году жизни.

Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье профессиональных цирковых наездников. Его отцом был Али-Бек Кантемиров — родоначальник знаменитой династии, создавший первый в России конный цирк «Джигиты Осетии» («Али-Бек»).

Артист был худруком конного театра «Каскадер». Снимался в лентах «Русь изначальная», «Марш-бросок», «Не бойся, я с тобой! 1919». Последние годы проживал в Москве.