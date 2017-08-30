Известный музыкант бесследно исчез в Москве

Экс–участник известной группы " АукцЫон" пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.



Дочка музыканта опубликовала у себя на странице пост, в котором призывает помочь найти отца. Это уже не первый раз, когда артиста теряют. В 2012 году его поисками занималась " Лиза Алерт". Мужчина исчез в Москве, а нашли его спустя несколько дней уже в Петербурге.



Бывший коллега по коллективу, Олег Гаркуша , рассказал, что последний раз видел Веселкина на выставке в Петербурге зимой этого года, в строящемся арт-центре " Гаркундель". По словам музыканта, Владимир был нетрезв, и вскоре его увел с мероприятия какой-то незнакомы участникам группы приятель. " Хороший, замечательный человек, талантливый, но к сожалению алкоголь его губит" , — цитирует Гаркушу " Фонтанка".

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Веселкин — бывший танцор " АукцЫона". В 2006 году он попал под трамвай и лишился ноги. У музыканта начались проблемы с алкоголем. В ноябре 2015 года он писал в социальных сетях, что живет в хостеле в Петербурге. Потом родственники перевезли его в Москву. Владимир — ученик балерины Аллы Осипенко , в состав " АукцЫона" вошел в 1987 году.