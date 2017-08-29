Трагедия мира музыки: Артисты шокированы смертью Когана

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Смерть знаменитого российского скрипача стала трагедией для всего мира музыки.



Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью Дмитрия Когана, представителя целой династии Коганов. Соболезнования в связи с кончиной музыканта продолжают высказывать артисты и музыканты.





" Я знал Диму еще совсем молодым человеком, когда он только начинал играть. Это плохо, когда уходят музыканты, когда это происходит в таком возрасте — это просто трагедия и для мира музыки, и, конечно, особенно, для семьи. Дмитрий — это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким" , — сказал всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий

Известный российский дирижер Валерий Ворона, возглавляющий Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова, был шокирован смертью скрипача Дмитрия Когана. " Это трагедия. Огромная потеря. Он был на взлете" , — сказал заслуженный деятель искусств России.





Скрипач Сергей Стадлер также выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Когана. Сам Стадлер учился у его деда. " Когда молодой музыкант уходит из жизни — это всегда трагедия" , — заявил он.