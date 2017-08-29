Умер известный российский скрипач

В Москве в возрасте 38 лет скончался российский скрипач Дмитрий Коган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников музыканта.

«Сегодня в Москве после тяжёлой болезни скончался заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган. Похороны состоятся в субботу», — заявил собеседник агентства.

Скрипач умер от онкологического заболевания. Коган родился 27 октября 1978 года в семье музыкальной династии. Его дедом был скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и преподаватель Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган , мать — пианистка Любовь Казинская.

Коган дебютировал в 1997 году. Музыкант постоянно выступал в Европе, Северной Америке, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.