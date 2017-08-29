

Сыгравший сира Давоса Сиворта в " Игре престолов" актер Лиам Каннингэм рассказал, о чем будет следующий, восьмой сезон сериала, сообщает издание Hollywood Reporter.

В понедельник на экраны вышел заключительный эпизод седьмого сезона " Игра престолов" под названием " Дракон и волк".



" Я думаю, что в следующем сезоне сойдутся все элементы паззла. Я думаю то, что было в этом сезоне, в целом, это разрозненные места и люди. В конце концов, воронка пришла к отметке, в которой все вместе" , — сказал Каннингэм.



" Это должно быть интересно, куда это идет, потому что все эти люди и семьи, которые не знают друг друга, объединяются, чтобы бороться с общим врагом" , — продолжил он.



Актер отметил, что съемочная группа еще не видела сценария следующего сезона, в котором будет шесть эпизодов.



" Все может пойти куда угодно… Люди не знают, куда все идет, не знают, какими будут сражения, не знают, кто будет не троне в конце. Мы даже не знаем, будет ли трон! Все, что угодно, может произойти… Это невероятно запутанная история, созданная взрослыми для взрослых" , — поделился Каннингэм.



На вопрос, какое настроение сложится у съемочной группы в конце съемок завершающего сезона, Каннингэм ответил, что это будет " необычайно странно". " Для нас… быть частью этой истории, этого неоспоримого культурного феномена — невероятный подарок. Это одна из вещей, которыми я горжусь больше всего в своем резюме. Я буду улыбаться, вспоминая эту работу, до конца своих дней" , — сказал актер.





Телесериал " Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина " Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий " Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.