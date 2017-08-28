Умерла Мирей Дарк

Французская актриса Мирей Дарк умерла в ночь на 28 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщает Parisien.

Агент актрисы рассказал, что она скончалась в своем доме в окружении членов семьи. В последние несколько лет Дарк страдала от проблем со здоровьем. Она перенесла три кровоизлияния в мозг, после одного из которых уже не могла говорить, и две операции на сердце. Осенью 2016 года актриса пережила третий инсульт.

Известность Мирей Дарк принесла роль в картинах «Уикэнд» и «Высокий блондин в черном ботинке», где она сыграла подругу Пьера Ришара