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Газета.Ru

Говорухин: я решил больше вообще ничего не снимать

Говорухин сделал сенсационное заявление
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Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин принял решение завершить свою карьеру режиссера, передает " Интерфакс".
" Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина (" Конец прекрасной эпохи" , — передает корреспондент " Газеты.Ru"). Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать" , — сказал он.
Он также отметил, что считает сам фильм во многом автобиографичным, несмотря на то, что в его основу легли произведения Сергея Довлатова.
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Интерфакс Газета.Ru
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Сергей Довлатов Станислав Говорухин
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