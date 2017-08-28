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Говорухин: я решил больше вообще ничего не снимать
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин принял решение завершить свою карьеру режиссера, передает " Интерфакс".
" Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина (" Конец прекрасной эпохи" , — передает корреспондент " Газеты.Ru"). Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать" , — сказал он.
Он также отметил, что считает сам фильм во многом автобиографичным, несмотря на то, что в его основу легли произведения Сергея Довлатова.
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