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Хакеры распространяют вредоносные письма со спойлерами «Игры престолов»
Фото: скриншот
Хакеры распространяют вредоносные письма со спойлерами «Игры престолов».
По предварительным данным, кибератаки начались 10 августа.
По информации специалистов компании Proofpoint, специализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, хакеры распространяют вредоносные письма со спойлерами «Игры престолов».
Программное обеспечение, которое может нанести урон компьютеру, отправляется на электронную почту. Известно, что к письмам прикреплен документ Microsoft Word, при загрузке которого на компьютере пользователя появляется троян.
Кроме того, хакерские рассылки содержат видеоролики финальной серии седьмого сезона популярной саги.
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