Хакеры распространяют вредоносные письма со спойлерами «Игры престолов».

По предварительным данным, кибератаки начались 10 августа.



По информации специалистов компании Proofpoint, специализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, хакеры распространяют вредоносные письма со спойлерами «Игры престолов».





Программное обеспечение, которое может нанести урон компьютеру, отправляется на электронную почту. Известно, что к письмам прикреплен документ Microsoft Word, при загрузке которого на компьютере пользователя появляется троян.

Кроме того, хакерские рассылки содержат видеоролики финальной серии седьмого сезона популярной саги.

