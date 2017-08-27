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Скончался режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб Хупер
Фото: CC BY 2.0 / Angela Doetsch / Tobe Hooper
Американский режиссер Тоуб Хупер, классик жанра хоррор, скончался на 75-м году жизни в штате Калифорния, сообщает издание Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
По данным издания, режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства смерти не уточняются.
Тоуб Хупер снял множество картин в жанре ужасы, наиболее известными среди них являются " Техасская резня бензопилой" (1974), " Полтергейст" (1982), " Пришельцы с Марса" (1986) и адаптация романа Стивена Кинга " Салемские вампиры" (1979). Последняя работа режиссёра " Джинн" вышла в 2013 году.
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