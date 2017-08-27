Отец Цоя хочет, чтобы Серебренникова «засудили», если он виновен

Роберт Цой заявил, что режиссер Кирилл Серебренников должен получить наказание, если его вину докажут в суде.

Отец знаменитого рок-музыканта прокомментировал начало съемок фильма о своем сыне, режиссером которого стал Серебренников.

Как сообщает НСН, Цой только недавно узнал о существовании такого режиссера. Он также отметил, что Серебренников не обращался к нему, несмотря на то, что снимал фильм о юности его ребенка. По мнению Цоя, это обстоятельство является «нонсенсом».

По словам Цоя, если Серебренников виноват, то он хочет, чтобы его «засудили».

Напомним, что режиссер находится под домашним арестом по делу о хищении госсредств.