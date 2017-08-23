Горловое пение



В конце августа на первом месте чартов российского iTunes появилась песня Putin за авторством некой Lady Fortuna. На обложке сингла изображен подмигивающий Владимир Путин , а содержание самой композиции посвящено тому, что только глава государства «сможет сделать Россию величайшей страной». «Лента.ру» выясняет, что стоит за этим панегириком и его успехом.

В отечественном топе iTunes мировые хиты вроде Despacito Луиза Фонзи и Walk on Water группы Thirty Seconds to Mars перемешаны с песнями известных в основном российскому слушателю SEREBRO, Басты и Макса Коржа . Но про Lady Fortuna заговорили только в начале года, когда певица совместно с исполнителем SHA MAN выпустила песню «Рамзан впереди», посвященную главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

«Все это сделал Кадыров Рамзан»



«Спорт и здоровье — на первый план,

Он для республики как талисман,

Всех вдохновляет его Instagram,

Народный герой Кадыров Рамзан».



Сингл приобрел популярность в Чечне, и в том же месяце на него был выпущен анимационный клип, в котором засветились фотографии отечественных звезд — рэпера Тимати , комедийного актера Михаила Галустяна и певицы Ольги Бузовой. Первые двое известны тесными отношениями с главой Чечни, да и бывшая участница телепроекта «Дом-2» отпраздновала свое 31-летие в компании Кадырова.

«Рыжая лиса в черно-белой стае»



Под псевдонимом Фортуны скрывается (точнее, не скрывается, а активно пиарится) издатель глянцевого журнала LF City Юлия Рыбакова . Журналистка активно использует все интернет-платформы издания для продвижения своего творчества: выход синглов анонсируется в Instagram журнала, клипы публикуются на YouTube-канале LF City и в официальном паблике «ВКонтакте».

Публикация от LF City (@lf_city) Авг 23 2017 в 1:41 PDT



В репертуаре Рыбаковой также присутствуют песни «Цвети, Чечня» (на чеченском языке), «Быть сильной» и Trump. Последняя, также записанная с SHA MAN, — о президенте США Дональде Трампе

«Миллиарды за душой,

Управляет всей игрой, рвется в бой,

Главный в воздухе вопрос — что с собою он принес

На президентский пост?»



Авторы песни не позволяют себе критики в адрес республиканца, а вместо этого рассыпаются в комплиментах: «Держит он над головой свой кулак, будет так, как хочет этот чудак».

«Годы идут, страна богатеет»



Песня о Владимире Путине вышла 22 августа, в День государственного флага России. Скорость, с которой она набрала популярность, можно назвать невероятной, особенно учитывая сомнительные рифмы в тексте песни:



«Сильной рукой Путин Правит русской землей, Путин! Только Владимир Путин Сможет сделать Россию величайшей страной».



И если у Рыбаковой действительно есть большая фан-база, которая сумела прослушиваниями и скачиваниями поднять ее песню в топ российского iTunes, то в комментариях под видеоклипом на сингл они никак не отметились — в отличие от многочисленных критиков, обвинивших исполнительницу в продажности, назвавших песню заказной и не преминувших отметить бездарность ее текста. На момент написания статьи количество просмотров клипа на Putin составило более 40 тысяч, видео собрало 4,1 тысячи лайков, 3,9 тысячи дизлайков и 664 комментария. О песне интернет-пользователи высказывались в основном в негативном ключе.

«Неужели вы еще не использовали этот шанс?»



В интернете существуют серые сервисы, позволяющие за деньги быстро вывести композиции в топ чартов. «Находясь в топе iTunes, Вы привлекаете миллионную аудиторию к Вашему треку. До сих пор не знаете, как попасть в ротацию на радио и ТВ? Вывод в ТОП iTunes — реальный шанс для артиста заявить о своем треке или клипе программным директорам крупнейших радиостанций и телеканалов», — говорится в рекламе одного из таких сервисов.



«Неужели вы еще не использовали этот шанс? Сделать это проще простого — напишите нам. Опытная команда профессионалов без проблем выведет Ваш музыкальный трек, снятый клип или целый альбом в заветный ТОП iTunes на необходимую позицию. Приобретите заслуженную славу, возможность реализации себя в дальнейшем творчестве и профессиональный рост».



Популярный механизм продвижения заключается в том, что трек покупают с сотни разных аккаунтов. Для того, чтобы оказаться на первых позициях, достаточно совершить покупку в iTunes с сотни (или большего числа) e-mail адресов. Соответствующий механизм будет применим и для песни, которая стоит 22 рубля, например, сингла Putin. А учитывая, что желающий накрутить рейтинг покупает свою же музыку, то часть потраченной суммы возвращается ему в карман.





Видеоблогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead) заявил, что «убогую» песню про Путина за деньги разместили в огромном количестве пабликов «ВКонтакте» в день релиза.

На «Яндекс.музыке» песни Lady Fortuna опубликованы на лейбле FEELDAFLAVA, под крылом которого находятся, как указано, около 80 других исполнителей разных жанров — от рока и русского рэпа до попсы, электроники и драм-энд-бэйс. Но тема личности политиков доминирует именно в творчестве Lady Fortuna.



На своих достижениях Рыбакова останавливаться не собирается: в своем Instagram она уже анонсировала скорый выход клипа на популярный сингл.