На свадьбе хирурга в Краснодаре выступила Бейонсе

Известная певица Бейонсе выступила на свадьбе хирурга одной из краснодарских больниц.

Эта информация появилась от одного из гостей свадьбы. Как заявляет свидетель, поздравить молодоженов приехала звезда мирового масштаба Бейонсе. Поскольку свадьба была закрытой, туда не пустили папарацци и журналистов, поэтому подтвердить слова свидетеля пока никаким образом нельзя.

Как известно, Бейонсе за один час концерта берет 1 миллион долларов. Также необходимо оплатить ей перелет, дорогу и нужно соблюдать все условия, которые написаны в ее райдере. Поэтому за Бейонсе хирург из Краснодара заплатил около двух миллионов долларов.