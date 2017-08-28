В сети поразились сходству Джона Сноу с создателем «Игры престолов»

wanna see something wicked fucked up? pic.twitter.com/4dqlNmfe9C— Ryan Broderick (@broderick) 24 августа 2017 г.

Пост Бродерика вызвал ажиотаж в Twitter. Запись собрала больше 50 тысяч ретвитов и свыше сотни тысяч лайков. Пользователи удивляются тому, как раньше не обнаружили внешнего сходства. Некоторые предполагают, что схожесть черт не может быть случайной.



Микроблогеры шутят, что наконец-то разрешилась интрига вокруг происхождения Джона Сноу. Фанаты сериала регулярно спорят о родителях одного из главных героев. Согласно самой популярной версии, Сноу — сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк, но не все с ней согласны. «Не Таргариен, а Мартин», — иронизирует микроблогер Диана Крамер.



Юзеры разыскали и другие фотографии Джорджа Мартина в молодости и удостоверились в том, что сходство с Харингтоном не выдумка.



«Это очень, очень странно», — констатируют юзеры.



Ни писатель, ни авторы или актеры «Игры престолов» пока не комментировали разговоры о неслучайном сходстве.