Песня о Путине заняла первое место в российском iTunes



Скриншот рейтинга музыкант опубликовала в своём аккаунте в

Песня о президенте России Владимире Путине заняла первое место в российском iTunes. Композицию Putin исполняет певица Юлия Рыбакова , известная под псевдонимом Lady Fortuna.Скриншот рейтинга музыкант опубликовала в своём аккаунте в Instagram

Публикация от Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) Авг 23 2017 в 4:21 PDT

«В самое смутное время он пришел, чтобы править своим народом, И никто не верил в успех его. Ну, а он просто делал свою работу. Годы идут, страна богатеет, снова Россия в свою силу поверит. Для президента родины нашей нет преград и неудач — он бесстрашен», — поётся в композиции.

