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Песня о Путине заняла первое место в российском iTunes
Песня о президенте России Владимире Путине заняла первое место в российском iTunes. Композицию Putin исполняет певица Юлия Рыбакова, известная под псевдонимом Lady Fortuna.
Скриншот рейтинга музыкант опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
Скриншот рейтинга музыкант опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
«В самое смутное время он пришел, чтобы править своим народом, И никто не верил в успех его. Ну, а он просто делал свою работу. Годы идут, страна богатеет, снова Россия в свою силу поверит. Для президента родины нашей нет преград и неудач — он бесстрашен», — поётся в композиции.
Песня вышла 22 августа. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» посмотрел клип на композицию 5,3 миллиона раз, на YouTube — 31,5 тысяч раз. Ранее Рыбакова выпускала композицию «#РамзанВпереди», в которой шла речь о главе Чечни Рамзане Кадырове.
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