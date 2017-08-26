Прилепин прокомментировал участие Пашинина в операции в Донбассе

" О, явился таки. Ну, до встречи" , — написал Прилепин на своей странице.



Ранее журналист телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко сообщил о том, что звезда сериала " Грозовые ворота" Анатолий Пашинин пополнил ряды украинских силовиков.



По словам Цаплиенко, актер числится в "8-м батальоне украинской добровольческой армии". Журналист также пообещал, что история " превращения киношного героя в подлинного" будет показана на телеканале 1+1 27 августа.



Захар Прилепин находится в зоне конфликта на Донбассе с декабря 2015 года. Некоторое время он занимал должность советника главы ДНР, с прошлого года писатель является заместителем командира одного из воинских подразделений самопровозглашенной республики.