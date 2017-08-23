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Тимакова ответила на обвинения Михалкова
Наталья Тимакова назвала заседания попечительского совета Фонда кино «содержательным разговором» и выразила сожаление, что режиссёр Никита Михалков на них не ходил. Слова пресс-секретаря председателя правительства России Дмитрия Медведева передаёт РИА Новости.
«Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них», — заявила Тимакова.
Тимакова напомнила, что посещает заседания совета Фонда, так как это входит в её должностные обязанности. Пресс-секретарь премьер-министра заявила, что продолжит это делать, «нравится это кому-то или нет».
23 августа Никита Михалков заявил, что покидает попечительский совет Фонда кино. Свой поступок режиссёр объяснил «безответственностью» организации. Михалков добавил, что последней каплей для него стало включение в совет пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой, с которой режиссёр «находится на противоположных позициях человеческих и идеологических».
В настоящий момент в совет Фонда входят Константин Эрнст, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров, Сергей Говорухин, Антон Малышев и Наталья Тимакова. Председателем совета стал Владимир Толстой. Генеральный продюсер Первого канала Эрнст также критиковал Фонд за плохую работу, однако причиной некачественной деятельности организации он называл недостаток финансирования. Эксперт предложил сократить число фильмов, которым Фонд оказывает поддержку, с 37 до 12 картин.
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