Тимакова ответила на обвинения Михалкова

«Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них», — заявила Тимакова.



Тимакова напомнила, что посещает заседания совета Фонда, так как это входит в её должностные обязанности. Пресс-секретарь премьер-министра заявила, что продолжит это делать, «нравится это кому-то или нет».

