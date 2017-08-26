В Петербурге начались съемки фильма о Цое без режиссера Серебренникова

Как сообщается, около 01.00 мск сотрудники ДПС перекрыли перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. На место также прибыли автобусы с массовкой, эвакуаторы вывезли оставленные на перекрестке автомобили.

При этом съемочная группа отказалась общаться с журналистами и потребовала убрать камеры для сохранения коммерческой тайны.

Накануне продюсер ленты Илья Стюарт сообщил, что съемки фильма будут заморожены без Серебренникова.

В настоящий момент режиссер находится под домашним арестом.