Главные события у вас в почте
В Петербурге начались съемки фильма о Цое без режиссера Серебренникова
В Санкт-Петербурге проходят съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщается, около 01.00 мск сотрудники ДПС перекрыли перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. На место также прибыли автобусы с массовкой, эвакуаторы вывезли оставленные на перекрестке автомобили.
При этом съемочная группа отказалась общаться с журналистами и потребовала убрать камеры для сохранения коммерческой тайны.
Накануне продюсер ленты Илья Стюарт сообщил, что съемки фильма будут заморожены без Серебренникова.
В настоящий момент режиссер находится под домашним арестом.
Оставить комментарий