

Говорухин считает уход Михалкова из Фонда кино «полезным». Об этом он сказал в интервью «МК». Режиссер отметил, что сейчас находится в отпуске и не знает, с чем связано решение Михалкова. «Демонстративный выход Никиты Сергеевича — полезный звоночек, я считаю, к этому надо прислушаться», — сказал Говорухин и добавил, что понимает поведение коллеги, хотя с ним не согласен.

По его словам, попечительский совет мог бы «работать получше и поответственнее, так что тут отчасти Михалков прав». «Не мешало бы нам всем надрать задницу», — заявил он.





Как ранее сообщал «ФедералПресс», Никита Михалков решил покинуть Фонд кино, потому что «чувствует свою безответственность и безответственность руководства фонда». Он также обвинил нового члена совета, пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову в идеологическом давление на организацию. Кроме того, он обвинил ее в «русофобии» и «византийстве».