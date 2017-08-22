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Серебренников выставил Цоя геем в фильме
Режиссер Кирилл Серебренников в своем фильме изобразил рок-музыканта Виктора Цоя геем, сообщил коллега Серебренникова Кирилл Ганин. Ганин заявил, что Серебренников в своеобразном ключе хотел отразить атмосферу того времени. Серебренников изобразил ситуацию так, будто продюсер Юрий Айзеншпис заинтересовался Цоем не из-за таланта, а из-за гомосексуальных отношений, передает РЕН ТВ.
Цой «встречается с Айзеншписом», «отдается» ему, «ревнивый барабанщик появляется», рассказывает Ганин.
Напомним, Серебренников был задержан по обвинению в организации хищения 68 млн рублей. По мнению следователей, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей. СК также попросит об аресте режиссера. Сам Серебренников отрицает свою вину. Серебренников помещен в СИЗО.
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