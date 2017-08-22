Поклонская снялась в клипе

Съемки клипа проходили в Крыму в начале лета. Выход ролика музыканты приурочили ко Дню российского флага.



По данным «Крыминформа», главную роль в клипе сыграл школьник из Симферополя Илья Латушко. По задумке авторов, мальчик запускает в ручей кораблик, который затем попадает в разные неприятности. Деревянный кораблик олицетворяет Крым, в 2014 году вошедший в состав России.



В конце клипа появляется девушка, которая помогает ребенку вернуть кораблик. Эту девушку и сыграла депутат.



Поклонская рассказала агентству, что давно хотела принять участие в подобном проекте. «Считаю, что творчество и любая работа должны приносить пользу, быть во благо Родине. Творчество должно сплочать, а не разобщать, не вносить раздор в обществе. Нельзя относиться с пренебрежением к своей истории», — подчеркнула она.



Группа «Скрэтч» уже посвящала несколько песен России. Так, в клипе на песню «Память», рассказывающую об отношении к Великой Отечественной войне в современном мире, снялись российские актеры.