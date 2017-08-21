Главные события у вас в почте
Учитель перенёс премьеру «Матильды»
Премьеру фильма «Матильда» перенесут на 23 октября. Об этом сообщил режиссёра Алексей Учитель. Его слова приводит ТАСС.
«Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдёт 24 октября в киноцентре " Октябрь"», — заявил Учитель.
Изначально премьера планировалась 6 октября. Она должна была пройти в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
В фильме речь идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Против показа картины неоднократно выступала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Парламентарий назвала фильм «антиисторической подделкой».
Поклонская заявила, что создатели картины ставили перед собой цель «дискредитировать последнего русского императора». Парламентарий обращалась в различные инстанции с запросами с просьбой проверить содержание фильма.
Кроме того, в мае 2017 года по запросу парламентария в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом». В массовый прокат картина выйдет 25 октября.
Оставить комментарий