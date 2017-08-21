Учитель перенёс премьеру «Матильды»

Премьеру фильма «Матильда» перенесут на 23 октября. Об этом сообщил режиссёра Алексей Учитель. Его слова приводит ТАСС

«Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдёт 24 октября в киноцентре " Октябрь"», — заявил Учитель.

Изначально премьера планировалась 6 октября. Она должна была пройти в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Поклонская заявила, что создатели картины ставили перед собой цель «дискредитировать последнего русского императора». Парламентарий обращалась в различные инстанции с запросами с просьбой проверить содержание фильма.