Хакеры грозят выложить в Интернет финальную серию «Игры престолов»

Киберпреступники отправили в редакцию письмо с паролями от учетных записей телеканала в социальных сетях. Хакеры хотят таким образом привлечь внимание руководителей HBO. Хакеры пообещали выложить в Интернет финальную серию седьмого сезона сериала Игра престолов.

Об этом сообщает портал Mashable. Так называемая группа господина Смита отправила в редакцию портала письмо, в котором указала пароли от учетных записей телеканала в социальных сетях. Таким образом кибермошенники хотят привлечь внимание руководителей HBO. Однако, представители телеканал подчеркнули, что они не собираются вступать в переговоры с хакерами. По их словам, хакеры могут и дальше выкладывать в сеть похищенную информацию, стараясь привлечь внимание средств массовой информации. Это игра, в которой мы не будем участвовать, отмечается в заявлении телеканала. Ранее хакеры похитили личные данные актеров популярного сериала Игра престолов.