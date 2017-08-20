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Газета.Ru

Умер голливудский актер Джерри Льюис

Умер актёр Джерри Льюис
Фото:
Голливудский актер Джерри Льюис скончался на 92-м году жизни, передает The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер перенес ряд операций, в том числе операцию на сердце и операцию по лечению рака предстательной железы.
Джерри Льюис — американский комик, режиссер и писатель, известность которому принесла совместная работа с Дином Мартином. Льюис прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на радио и телевидении.
Он также известен по ролям в фильмах «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Чокнутый профессор», «Аризонская мечта».
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Главное Кино и музыка Происшествия Великобритания
The Hollywood Reporter
Джерри Льюис Дин Мартин
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