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Названа причина смерти актера Джерри Льюиса

Названа причина смерти Джерри Льюиса
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Американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца, передает агентство Рейтер со ссылкой на следователя округа Кларк Джона Фюденберга.
По данным следователя, смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.
Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как " Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" , " Чокнутый профессор" , " Аризонская мечта" и многих других.
Актер скончался в воскресенье в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.
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Reuters
Джерри Льюис
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