Названа причина смерти актера Джерри Льюиса



Американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца, передает агентство Рейтер со ссылкой на следователя округа Кларк Джона Фюденберга.

По данным следователя, смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.



Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как " Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" , " Чокнутый профессор" , " Аризонская мечта" и многих других.



Актер скончался в воскресенье в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.