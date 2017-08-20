На 77-м году жизни умер американский актер Сонни Лэндэм , которого мы помним по роли Билли в первом " Хищнике" 1987 года.

Как сообщает Movie Graveyard, Сонни скончался в четверг в Лексингтоне, штат Кентукки. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Будущий актер, режиссер, продюсер, спортсмен и политик родился в 1941 году в Кантоне, штат Джорджия. На экранах дебютировал в середине семидесятых в эксплуатационном кино и фильмах для взрослых (да, это именно то, о чем вы подумали).

Всего в закромах Сонни порядка шести десятков киноработ, включая целый пук культов. Помимо " Хищника" , это " Южное гостеприимство" , " Полтергейст" , "48 часов" (Билли Медведь), " Тюряга" , вторая часть " Лучших из лучших" , " Воины" Уолтера Хилла , сериалы " Команда " А" и " Полиция Майами: Отдел нравов".

В 2003 году Лэндэм принимал участие в выборах на пост губернатора Кентукки, но проиграл. Также баллотировался в Сенат Кентукки в 2004-м и 2008 годах.

Был женат на польско-итальянских кровей актрисе все того же " кино для взрослых" , модели " Пентхауса" , колумнистке, бурлеск-артистке и активистке за права тружениц соответствующей индустрии Марлин Уиллоби. Персоне, известной по ряду достаточно заметных " винтажных" опусов. Вроде " Дочери фермера" и " Шабаша Дракулы".