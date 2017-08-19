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Лидер группы "Несчастный случай" попал в базу данных "Миротворца"
Российский музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».
На сайте говорится, что Кортнев выступал в СМИ с поддержкой присоединения Крыма к России.
Ранее российский актер Сергей Безруков также был добавлен в базу данных сайта «Миротворец».
По имеющейся информации, артист попал в список из-за «нарушения государственной границы» Украины, а также в связи с участием в «пропагандистских мероприятиях» в Крыму.
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