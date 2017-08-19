На сайте говорится, что Кортнев выступал в СМИ с поддержкой присоединения Крыма к России.

Ранее российский актер Сергей Безруков также был добавлен в базу данных сайта «Миротворец».

По имеющейся информации, артист попал в список из-за «нарушения государственной границы» Украины, а также в связи с участием в «пропагандистских мероприятиях» в Крыму.