Белоруссия оказалась в центре скандала вокруг еще не вышедшего фильма «Крым»



На экранах Белоруссии показали трейлер к будущему блокбастеру «Крым». Украина возмутилась и направила в Минск ноту, на которую МИД РБ не отреагировал. Зато стали оправдываться кинотеатры: мол, это прокатчик «припаял» ролик к комедии с Анной Чиповской и показывать спорный материал будут далеко не везде (а может, и вовсе не будут). Создатели картины уже заявили: если прокат запретят, они готовы выложить кино на торрентах не только Украины, но и Белоруссии.

Из трейлера сюжет фильма «Крым» не очень понятен. Ясно, что там есть влюбленные по разные стороны баррикад. Много раз повторяется слово «война». Четко обозначено время действия — весна 2014 года.



Роман Курицын актер, исполнитель главной роли в фильме «Крым» «Показаны, безусловно, будут батальные сцены, боевые; как работала наша названная теперь вежливой армия России и как пришлось договариваться. Но основная история — именно история Ромео и Джульетты: парень — севастополец, она — киевлянка. У зрителей будет много вопросов к ней: почему она так думает, почему так действует, отчего? Но зритель может это не принимать и должен, наверное, не принимать, но понимать, почему она это делает, он обязан сопереживать ей. И так же мой герой Саня-севастополец не может принять ее мироощущение и ее склад ума, но понимает, почему. То есть это заложено, наверное, с детства».





В съемках задействовали вертолеты, корабли, боевые разведывательные машины и личный состав войск. О своих впечатлениях о площадке рассказала журналист издания «Севастопольская газета» Евгения Щербакова

Евгения Щербакова журналист Снимали, насколько я помню, сцену приезда беркутовцев из Киева. Помню, что люди стояли с гвоздиками, как и, собственно говоря, во время съемок у них были гвоздики в руках, какие-то плакаты были — просто написано на ватмане… И они выходили, я помню, что они были какие-то ошалевшие немножко. Родные подбегали к ним, просто люди совали им эти гвоздики, что-то говорили. Примерно так же и воссоздали, как оно было. Патриотическое такое было настроение».





Патриотическое настроение, вероятно, пронизывает фильм насквозь. Идея принадлежит Сергею Шойгу . Снято при поддержке Фонда кино, Минобороны РФ и правительства Крыма. Бюджет — порядка 400 млн рублей, сообщает интернет-газета Znak.com.