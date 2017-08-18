Российский актер Сергей Безруков попал в базу данных скандально известного украинского сайта " Миротворец" из-за посещения форума " Таврида" в Крыму.



Как сообщается на сайте " Миротворец" , Безруков попал в базу данных из-за " нарушения государственной границы Украины" , а также участие " в пропагандистских мероприятиях" на территории Крыма.



На сайте отмечается, что Безруков принимал участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме " Таврида" , который начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа.



Сайт " Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет " изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

