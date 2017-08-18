Актер Александр Демидов — один из основателей комического театра «Квартет-И» — попал в автомобильную аварию на Новорязанском шоссе в Московской области, сообщил Life.

По информации телеканала, джип Toyota, которым управлял Демидов, столкнулся с «Газелью» на встречной полосе.

В результате аварии травмы получили два человека — водитель и пассажир «Газели». Они с переломами и сотрясениями отправлены в медицинское учреждение. Самого Демидова от повреждений избавили подушки безопасности.

Идет уточнение обстоятельств ДТП.

Напомним, в результате столкновения с автомобилем Toyota в Москве получил травмы мотоциклист.