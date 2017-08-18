Кончаловский построит свою Сикстинскую капеллу

Известный режиссер Андрей Кончаловский намеревается построить свою Сикстинскую капеллу. Он намеревается снять новый фильм о гении эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти.

Как сообщают «Известия», Кончаловский полагает, что вокруг Микеланджело и его творчества всегда царила необыкновенная и загадочная атмосфера.

"У Микеланджело есть небольшое поэтическое послание его другу Строцци. Строцци увидел в гробнице Медичи скульптуру, которая называется «Ночь», мрамор которой вот-вот проснется", — рассказал Кончаловский.

По словам режиссера, даже на фоне богатой на таланты эпохи Возрождения Микеланджело является одной из знаковых фигур.