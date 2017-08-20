Первый муж Веры Глаголевой прилетел на ее похороны из США

Сегодня утром в Москве прошло прощание с Верой Глаголевой . В доме кино собрались самые близкие актрисы, в числе которых был и ее первый супруг и отец ее старших дочерей Родион Нахапетов . Он прилетел из США, чтобы проститься с первой супругой, которой проложил дорогу в кино.

На протяжении всей церемонии он наравне с другими членами семьи принимал соболезнования от коллег актрисы. Когда выносили гроб, Родион Нахапетов шел за ними, опираясь на руки старшей дочери Анны. Было заметно, что мужчина плохо себя чувствует и едва сдерживает слезы.

Со своим первым мужем Глаголева познакомилась, когда ей было 18 лет. Он снял ее в своей картине. «Каждая сцена, которую играла Вера, доставляла мне наслаждение. Я смеялся, как будто это была комедия, а если наступал трогательный момент, готов был проливать слезы… меня умиляло в ней все: и мальчишеский азарт, когда она играла в футбол, и неуменье врать, и забавные гримасы, и сонливость на пути на съемку, и, конечно же, ее почтительное „вы“ в разговоре со мной. Кстати, она избавилась от этого „выканья“ лишь спустя год, когда, как у Пушкина, „пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила…“, — рассказывал он.