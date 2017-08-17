Украинцы взбунтовались из-за перевода «Моей прекрасной няни»

На Украине «Новый канал» начал показывать сериал «Моя прекрасная няня» с украинским переводом, что вызвало возмущение зрителей. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Украинцы начали писать на страницах «Нового канала» в соцсети Facebook, что «смотреть любимый сериал больше невозможно».

«Захотелось выкинуть телевизор в окно, когда услышал украинский перевод букиных [герои сериала «Счастливы вместе»] и «Няни». Вы там * [ерундой] не страдайте», — призвал один из пользователей.

Другой комментатор пригрозил, что «Новый канал» потеряет «80 процентов зрителей». Также пользователи отметили, что перевод оказался не только бессмысленным, но и «отвратительным», который «даже слушать невозможно».