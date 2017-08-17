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В Литве удивились слову на русском в песне Робби Уильямса
Фото: © AP Photo / Gero Breloer
ВИЛЬНЮС, 17 авг — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс в среду выступил в центральном парке Вильнюса «Вингис» с новым альбомом The Heavy Entertainment Show, во время исполнения песни Party Like a Russian Уильямс несколько раз произнес слово «спасибо», на что обратили особое внимание литовские СМИ.
"Британская суперзвезда Робби Уильямс, войдя на сцену и исполнив первую песню, удивил собравшихся, прокричав по-русски «спасибо». Однако исполнитель не благодарил пришедших, это была часть текста песни", — пишет литовский портал lrytas.lt
Портал delfi сообщает, что поведение британского певца могло смутить собравшихся. «Исполняя одну из первых песен Party Like a Russian, Робби Уильямс несколько раз повторил слово „спасибо“, в русском языке это слово означает благодарность. Слушателя, не знакомого с песней, поведение исполнителя могло смутить», — пишет портал.
Робби Уильямс приезжает в Литву с концертами уже второй раз.
Музыка в песне Уильямса Party Like a Russian основана на произведении Сергея Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». В видеоклипе на эту песню танцуют балерины в мундирах. Уильямс поет об образе жизни «особого типа людей», которые «забирают деньги у всей нации». Они «не улыбаются, пока не нужно что-то продать», говорится в тексте песни. На столе у музыканта сырники, гречка и яйцо — такой он видит типичную русскую еду.
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