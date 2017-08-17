В Литве удивились слову на русском в песне Робби Уильямса

ВИЛЬНЮС, 17 авг — РИА Новости . Британский певец Робби Уильямс в среду выступил в центральном парке Вильнюса «Вингис» с новым альбомом The Heavy Entertainment Show, во время исполнения песни Party Like a Russian Уильямс несколько раз произнес слово «спасибо», на что обратили особое внимание литовские СМИ.

"Британская суперзвезда Робби Уильямс, войдя на сцену и исполнив первую песню, удивил собравшихся, прокричав по-русски «спасибо». Однако исполнитель не благодарил пришедших, это была часть текста песни", — пишет литовский портал lrytas.lt

Портал delfi сообщает, что поведение британского певца могло смутить собравшихся. «Исполняя одну из первых песен Party Like a Russian, Робби Уильямс несколько раз повторил слово „спасибо“, в русском языке это слово означает благодарность. Слушателя, не знакомого с песней, поведение исполнителя могло смутить», — пишет портал.

Робби Уильямс приезжает в Литву с концертами уже второй раз.