Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение

В сети обратили внимание на трейлер российской адаптации популярного американского сериала «Доктор Хаус» под названием «Доктор Рихтер». Ролик был опубликован на YouTube-канале NEXT VIDEOS.

Пользователи Twitter принялись издеваться над аналогом и возненавидели отечественное телевидение. «Убейте российское телевидение. Хватит снимать свои аналоги зарубежных сериалов. Какой *** (блин) „Доктор Рихтер?“» — взмолился один из них.

«Идиоты! Я не признаю этот сериал! Абсолютно все сплагиатили. Я признаю только «Доктора Хауса»», — заявил другой.

Некоторые вспомнили российский сериал 2010 года «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым в главной роли. «Да у нас тут „Доктор Рихтер“ на подходе, вслед за „Доктором Тырсой“! Отвечаем и отвечаем треклятому Голливуду! Сраный Мирамакс!» — ехидно отметили они.

К ним присоединились и пользователи YouTube, которые завалили трейлер дизлайками и гневными комментариями: «Снимают они, а стыдно мне», «Этот трейлер опасен для зрения», «У создателей вообще что ли нет чувства достоинства?».