Шнуров вызвал Познера на баттл

По словам музыканта, он принял такое решение, «следуя моде и общим культурным тенденциям». «Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет — Слово, Версус или Первый Канал», — отметил Шнуров, подчеркнув, что предоставляет право выбрать место встречи Познеру.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 16 2017 в 4:00 PDT

Ранее ведущий назвал музыканта «никаким», «пустым и неинтересным» человеком. По словам Познера, его интервью со Шнуровым, состоявшееся в октябре 2016 года, было провальным. Музыкант в ответ заявил, что его беседа с журналистом Юрием Дудем в феврале 2017 года, получилась интересной.

«Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер», — отметил Шнуров.

Ранее рэп-баттл Оксимирона и Гнойного стал самым просматриваемым среди мировых баттлов за сутки. Сейчас число просмотров видеозаписи на YouTube доходит почти до 14 миллионов. Также это событие стало одним из самых обсуждаемых в российских СМИ.