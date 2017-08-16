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Дэниэл Крэйг заявил, что не соглашался сниматься в новых фильмах про Джеймса Бонда
Фото: © Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File
Актер Дэниэл Крэйг опроверг информацию о том, что он будто бы уже дал согласие на участие в двух новых фильмах, повествующих об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом он заявил во вторник в интервью одной из радиостанций Бостона (штат Массачусетс).
" Никакого решения на данный момент не принято" , — указал Крэйг. Он добавил, что " в теории" хотел бы вернуться к роли Бонда, но пока " официально ничего не подтверждено". " Это не означает, что я требую заплатить мне больше денег" , — подчеркнул британец. " Сейчас просто предстоит принять решения очень личного характера" , — добавил он, не став вдаваться в детали.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что 49-летний Крэйг поддался на уговоры продюсера киносаги Барбары Брокколи. Отмечалось, что сыгравший роль Бонда уже в четырех картинах актер воплотит образ агента британской разведки еще в двух лентах киноцикла. До этого Крэйг публично заявлял, что больше никогда не вернется к роли агента 007.
Между тем, кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) уже сообщила, что новый фильм про вымышленного агента разведки выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Это будет 25-й фильм киноцикла о знаменитом персонаже. При этом MGM не стала объявлять ни имени режиссера, ни названия будущей ленты, ни исполнителя главной роли.
Помимо Крэйга, роль Бонда ранее исполняли такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Первый фильм знаменитого киноцикла под названием " Доктор Ноу" (Dr. No) увидел свет в 1962 году. Последняя на данный момент серия " бондианы" "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн
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