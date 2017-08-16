Дэниэл Крэйг заявил, что не соглашался сниматься в новых фильмах про Джеймса Бонда



Актер Дэниэл Крэйг опроверг информацию о том, что он будто бы уже дал согласие на участие в двух новых фильмах, повествующих об агенте 007 Джеймсе Бонде . Об этом он заявил во вторник в интервью одной из радиостанций Бостона (штат Массачусетс).

" Никакого решения на данный момент не принято" , — указал Крэйг. Он добавил, что " в теории" хотел бы вернуться к роли Бонда, но пока " официально ничего не подтверждено". " Это не означает, что я требую заплатить мне больше денег" , — подчеркнул британец. " Сейчас просто предстоит принять решения очень личного характера" , — добавил он, не став вдаваться в детали.





Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что 49-летний Крэйг поддался на уговоры продюсера киносаги Барбары Брокколи . Отмечалось, что сыгравший роль Бонда уже в четырех картинах актер воплотит образ агента британской разведки еще в двух лентах киноцикла. До этого Крэйг публично заявлял, что больше никогда не вернется к роли агента 007.

Между тем, кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) уже сообщила, что новый фильм про вымышленного агента разведки выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Это будет 25-й фильм киноцикла о знаменитом персонаже. При этом MGM не стала объявлять ни имени режиссера, ни названия будущей ленты, ни исполнителя главной роли.

