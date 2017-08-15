На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя

Настоятель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне священноархимандрит Евлогий (Иванов) высказал свое мнение о фильме « Матильда » режиссера Алексея Учителя . Его письмо во вторник, 15 августа, опубликовала kp.ru

«Цель проекта «Матильда» в наши дни — скомпрометировать и деканонизировать [ Николая II ]. Очевидна попытка уничтожить образ идеальной семьи царственных страстотерпцев, с которым до сих пор не спорили даже историки, не симпатизирующие святому царю Николаю Александровичу», — пишет он.

Отмечается, что послание игумена написано с использованием дореволюционной орфографии.

Евлогий при этом признается, что на Афоне не смотрели картину, но, по словам священнослужителя, «этого и не нужно». Он добавляет, что тема основана на «нечистоплотных слухах» и заведомо «провокационна».