Американские ученые смогли выяснить, почему фанаты «Игры престолов» по всему миру так сильно любят этот сериал.

Специалисты развенчали миф о том, что миллионов телезрителей привлекают сцены насилия и эротики в сериале.

Выяснилось, что главная причина популярности «Игры престолов» заключается в диалогах между главными героями.

Для того, чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент с участием 300 поклонников сериала. Специалисты отслеживали у поклонников сериала сердечный ритм, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.