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Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"

Раскрыт секрет популярности «Игры престолов»
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Американские ученые смогли выяснить, почему фанаты «Игры престолов» по всему миру так сильно любят этот сериал.
Специалисты развенчали миф о том, что миллионов телезрителей привлекают сцены насилия и эротики в сериале.
Выяснилось, что главная причина популярности «Игры престолов» заключается в диалогах между главными героями.
Для того, чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент с участием 300 поклонников сериала. Специалисты отслеживали у поклонников сериала сердечный ритм, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.
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