Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил мировой рекорд по просмотрам за сутки

Ролик поединка между хип-хоп-исполнителями Оксимироном ( Мирон Федоров ) и Гнойным (Вячеслав Машнов) стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за сутки. Количество просмотров на YouTube превысило 7,7 миллионов.

Баттл побил рекорд, установленный на этой отметке в 2016 году битвой Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина

Видеозапись поединка Гнойного и Оксимирона была опубликована на канале Versus Battle в ночь на 14 августа, и уже к утру ее посмотрели более 3,5 миллиона человек.

Сам баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Гнойный победил со счетом 5:0. Для Оксимирона это поражение стало первым за всю историю его участия в Versus.

На данный момент самым популярным видео по общему количеству просмотров за все время для площадки Versus Battle остается запись баттла между Оксимироном и рэпером Johnyboy. Ролик набрал более 38 миллионов просмотров.