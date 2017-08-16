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СМИ назвали причину, по которой Первый канал закрыл передачу "Пока все дома"
Скандал с видеопаспортами детей-сирот для рубрики «У вас будет ребенок» телепередачи «Пока все дома» явился всего лишь поводом для снятия ее с эфира.
Как сообщают «Ведомости», решение отказаться от данной передачи «Первый канал» принял еще в апреле 2017 года.
У передачи, появившейся на свет в далеком 1992 году, последние несколько лет поступательно падали рейтинги, но при этом сами производители «Пока все дома» ничего менять не собирались.
Напоминаем, что проверка данной программы выявила сразу несколько источников ее финансирования — из средств государственного бюджета, от телеканала и от спонсоров. Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что все сообщения об источниках финансирования являются клеветой.
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