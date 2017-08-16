Скандал с видеопаспортами детей-сирот для рубрики «У вас будет ребенок» телепередачи «Пока все дома» явился всего лишь поводом для снятия ее с эфира.

Как сообщают «Ведомости», решение отказаться от данной передачи «Первый канал» принял еще в апреле 2017 года.

У передачи, появившейся на свет в далеком 1992 году, последние несколько лет поступательно падали рейтинги, но при этом сами производители «Пока все дома» ничего менять не собирались.