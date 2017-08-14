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Наставниками шоу "Голос-6" стали певцы Агутин, Градский, Билан и Пелагея
Наставниками музыкального шоу " Голос-6" на Первом канале стали певцы Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и исполнительница Пелагея. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
Музыкальное шоу " Голос" — российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Уже не первый год он является одним из самых популярных на российском телевидении, о чем говорят рейтинги ведущей исследовательской компании TNS Russia.
Первый сезон " Голоса" выиграла россиянка Дина Гарипова. Во втором сезоне победа досталась белорусскому певцу Сергею Волчкову, в третьем лучшей была признана Александра Воробьева, в четвертом — иеромонах Фотий, в пятом — Дарья Антонюк.
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